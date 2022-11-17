Азербайджан в сентябре по сравнению с августом увеличил импорт пшеницы в 1,9 раза

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-сентябре 2022 года составил 744,2 тыс. тонн, что на 7,9% больше показателя 9 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $262 млн 66,4 тыс. (рост на 43,4%).

При этом, в сентябре 2022 года объем импорта составил 204,868 тыс. тонн на $68 млн 588,4 тыс. (в августе 2022 года - 109,525 тыс. тонн на $38 млн 817,8 тыс. – ИФ). Таким образом, в сентябре тонна пшеницы приобреталась Азербайджаном за $334,79. В целом, средняя цена за приобретенную пшеницу в январе-сентябре составила $352,1 за тонну.

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 248,95 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост на 3,4%) на сумму $135 млн 130 тыс. (рост на 20,4%), растительных масел – 92,218 тыс. тонн (спад на 1,8%) на сумму $157 млн 797,3 тыс. (рост на 22,1%), чая – 10,827 тыс. тонн (спад на 0,5%) на сумму $55 млн 409,4 тыс. (рост на 17,8%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 14,026 тыс. тонн (рост на 24,8%) на сумму $80 млн 960,6 тыс. (рост на 40,9%).

Наряду с этим, в Азербайджан импортировано 2,491 тыс. тонна мяса крупного рогатого скота (спад на 40,1%) на сумму $11 млн 213,3 тыс. (спад на 30,2%), мяса птицы и продукции из нее – 22,983 тыс. тонн (рост на 10,9%) на сумму $35 млн 361,1 тыс. (рост на 31,1%).

Фруктов за отчетный период в республику ввезено 100,318 тыс. тонн (рост на 9%) на сумму $96 млн 544,4 тыс. (рост на 11,5%), овощей – 21,829 тыс. тонн (спад на 28,2%) на $13 млн 378,9 тыс. (спад на 14,5%), картофеля – 121,075 тыс. тонн (спад на 2,6%) на $33 млн 465,1 тыс. (рост на 7,4%).

В январе-сентябре из Азербайджана на экспорт отправлено 134,532 тыс. тонн овощей (спад на 6,2%) на сумму $146 млн 78,3 тыс. (рост на 2,2%), фруктов – 183,763 тыс. тонн (рост на 5,6%) на $246 млн 223,6 тыс. (рост на 17,5%), картофеля – 78,215 тыс. тонн (спад на 14,8%) на $35 млн 85,8 тыс. (спад на 12%).

Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 27,121 тыс. тонна сахара (спад на 45,3%) на сумму $18 млн 763,7 тыс. (спад на 28%), растительных масел – 6,574 тыс. тонн (спад на 23,4%) на сумму $12 млн 333,4 тыс. (рост на 11,5%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 7,899 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (спад на 13,9%) на сумму $9 млн 988,2 тыс. (спад на 10,6%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 190,4 тыс. декалитров (рост на 23,6%) на сумму $3 млн 373,6 (рост на 32,2%), фруктовых и овощных консервов – 5,395 тыс. тонн (спад на 7,7%) на сумму $6 млн 7,2 тыс. (спад на 3%), табака – 5,121 тыс. тонна (рост в 88,6%) на сумму $15 млн 465,8 тыс. (рост в 2,2 раза).

Б.Рустамбеков