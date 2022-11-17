Президент Турции Реджеп Эрдоган в четверг подтвердил, что черноморская зерновая инициатива продлевается на 120 дней.
"Черноморская зерновая договоренность продлена на 120 дней, начиная с 19 ноября 2022 года", - приводит слова Эрдогана турецкое телевидение.
"Я благодарю генсека ООН, руководство России и Украины за их готовность продлить соглашение и приветствую всех, кто к этому имеет отношение", - добавил он.
По его словам, "очевидно, насколько важна эта сделка для безопасности мировых поставок продовольствия".
Ранее в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что все участники черноморской зерновой инициативы - Россия, Турция и Украина - договорились продлить ее.
Он также подчеркнул, что в ООН "привержены работе по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России".
В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.
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