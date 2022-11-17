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ТЭК 17.11.2022 13:48

Глава Engie полагает, что Европе еще долго не обойтись без газа

Европа еще не скоро сможет отказаться от газа как энергоресурса, заявила генеральный директор французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор.

"Газ в будущем всегда будет очень важной составляющей структуры энергопотребления, в частности, потому, что многие отрасли тяжелой промышленности используют это топливо", - приводят западные СМИ слова Макгрегор с выступления на энергетическом форуме в Сингапуре.

При этом она подчеркнула необходимость экономить энергию.

"Сейчас у нас ситуация лучше, но это не означает, что можем себе позволить расслабиться", - отметила глава Engie.

Она также сказала, что согласно ее ожиданиям, волатильность цен на энергоисточники сохранится. Также Макгрегор указала на то, что, несмотря на заполненные хранилища газа и снижение цен после рекордных показателей в августе, отчасти благодаря теплому октябрю, Европа по-прежнему имеет дело с сильным сокращением поставок российского газа, а холодная зима может взвинтить спрос, что повлечет быстрое опустошение газохранилищ.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ПОТРЕБНОСТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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