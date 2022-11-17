В Тегеране обвинили разведки западных стран в планах спровоцировать гражданскую войну в Иране

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан утверждает, что разведслужбы западных государств и Израиль планирует расколоть иранское общество и вызвать гражданскую войну в стране.
"Разные спецслужбы, Израиль и некоторые западные политики, у которых есть планы на провоцирование гражданской войны, на разрушение и разъединение Ирана, должны помнить, что Иран - это не Ливия или Судан", - передают западные СМИ слова Абдоллахиана.
В Иране в сентябре вспыхнули акции протеста после смерти молодой женщины Махси Амини, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной ее смерти стал сердечный приступ, семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.
Ранее агентство "Тасним" сообщало, что на фоне протестов группа вооруженных лиц накануне атаковала рынок в городе Изе в провинции Хузестан. В результате погибли семь человек. В четверг иранские власти сообщили, что арестовали трех человек, участвовавших в этом нападении.
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