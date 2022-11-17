Евро может превысить $1,10 к концу следующего года - Deutsche Bank

Курс евро может укрепиться и превысить $1,10 к концу следующего года, полагают аналитики Deutsche Bank Алан Раскин и Джордж Саравелос.
Подъем евро до указанного уровня может случиться даже без серьезных изменений в геополитической обстановке, если Федеральная резервная система (ФРС) США начнет снижать ставки во втором полугодии 2023 года, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, цитирует отчет аналитиков агентство Bloomberg.
"Если это случится, такого расхождения в ДКП будет достаточно для того, чтобы пара евро/доллар достигла как минимум $1,1 в конце 2023 года даже без геополитического сдвига", - написали они.
В случае значительного улучшения ситуации на Украине аналитики Deutsche Bank будут готовы повысить свои прогнозы для евро на конец следующего года как минимум на 5 центов.
Пара евро/доллар к 13:06 торгуется на уровне $1,0383 против $1,0396 на закрытие сессии в среду. В течение нескольких предыдущих месяцев евро стоил ниже доллара.
Доллар едва ли обновит новые максимумы, если ключевая ставка в США достигнет максимума в районе 5%, полагают эксперты немецкого банка. Продолжение рекордного роста возможно, если пиковое значение ставки будет около 6% или выше, но аналитики назвали это маловероятным сценарием.
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