Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 85.59 -1.33 Brent 92.86 -1.00

Финансы 17.11.2022 14:16

Евро может превысить $1,10 к концу следующего года - Deutsche Bank

Курс евро может укрепиться и превысить $1,10 к концу следующего года, полагают аналитики Deutsche Bank Алан Раскин и Джордж Саравелос.

Подъем евро до указанного уровня может случиться даже без серьезных изменений в геополитической обстановке, если Федеральная резервная система (ФРС) США начнет снижать ставки во втором полугодии 2023 года, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, цитирует отчет аналитиков агентство Bloomberg.

"Если это случится, такого расхождения в ДКП будет достаточно для того, чтобы пара евро/доллар достигла как минимум $1,1 в конце 2023 года даже без геополитического сдвига", - написали они.

В случае значительного улучшения ситуации на Украине аналитики Deutsche Bank будут готовы повысить свои прогнозы для евро на конец следующего года как минимум на 5 центов.

Пара евро/доллар к 13:06 торгуется на уровне $1,0383 против $1,0396 на закрытие сессии в среду. В течение нескольких предыдущих месяцев евро стоил ниже доллара.

Доллар едва ли обновит новые максимумы, если ключевая ставка в США достигнет максимума в районе 5%, полагают эксперты немецкого банка. Продолжение рекордного роста возможно, если пиковое значение ставки будет около 6% или выше, но аналитики назвали это маловероятным сценарием.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЕВРО, КУРС, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Евро поднялся выше важной психологической отметки $1,20 впервые с января 2015г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az