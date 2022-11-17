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Макроэкономика 17.11.2022 14:04

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022г составит 13,5% - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило оценку прогноза по среднегодовой инфляции в Азербайджане на 2022 год до 13,5%.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в июле S&P среднегодовую инфляцию в Азербайджане по итогам 2022 года прогнозировало на уровне 13%.

В обзоре агентства по банковскому сектору страны отмечается, что рост ВВП Азербайджана в 2022 году составит 4%.

«Нефть и газ составляют почти 90% экспорта Азербайджана и 50% ВВП. Азербайджан выиграет от текущих цен на нефть и газ. Экономика страны постепенно восстанавливается после пандемии, но долгосрочные перспективы роста остаются скромными. Мы прогнозирует экономический рост на уровне 4% в 2022 году, что связано с ростом добычи газа и быстрыми темпами восстановления ненефтяного сектора», - подчеркивает агентство.

По оценкам S&P в 2023-2025гг среднегодовой рост ВВП Азербайджана составит 1,5%.

«Азербайджан, как и другие страны, сталкивается с инфляционным давлением. Это связано с подорожанием продуктов питания и повышения тарифов на некоторые коммунальные услуги. Мы прогнозируем среднегодовую инфляцию в стране в 2022 году на уровне 13,5%», - отмечается в обзоре.

По итогам 10 месяцев 2022 года рост ВВП Азербайджана составил 5,2%, инфляция – 13,7%.

Правительство Азербайджана по итогам 2022 года прогнозирует рост ВВП на уровне 3,5%, среднегодовую инфляцию на уровне 12,5%.

По итогам 2021 года рост ВВП Азербайджана составил 5,6%, среднегодовая инфляция – 6,7%.

А.Азизов

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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