S&P: рост банковского кредитования в Азербайджане в 2022г составит 15%, в 2023г – 13%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings рост банковского кредитования в Азербайджане в 2022 году прогнозирует на уровне 15%, в 2023 году – на 13%.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такие прогнозы указаны в обзоре агентства по банковскому сектору.
«Банковский сектор Азербайджана оставался более устойчивым к макроэкономическим вызовам, чем ожидалось в последние годы. Давление на качество активов уменьшается. По нашим оценкам рост кредитования в 2022 году составит 15% (в 2021г – на 17,8%), в 2023 году – 13%», - отмечается в обзоре.
По оценкам S&P, по итогам 2022 года удельный вес просроченных кредитов (NPA) составит 4,5% (в 2021г – 4,2%), в 2023 году – снизится до 4%. «По нашим прогнозам, потери по кредитам в 2022–2023гг останутся в пределах 0,5%–1% от среднего кредитного портфеля», - подчеркивает агентство.
В S&P считают, что показатель рентабельности активов (ROA) банковского сектора Азербайджана в 2022 году составит 1,5% (в 2021г – 1,7%), в 2023 году – 1,2%.
А.Азизов
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