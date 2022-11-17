Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 85.59 -1.33 Brent 92.86 -1.00

Финансы 17.11.2022 14:25

S&P: рост банковского кредитования в Азербайджане в 2022г составит 15%, в 2023г – 13%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings рост банковского кредитования в Азербайджане в 2022 году прогнозирует на уровне 15%, в 2023 году – на 13%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такие прогнозы указаны в обзоре агентства по банковскому сектору.

«Банковский сектор Азербайджана оставался более устойчивым к макроэкономическим вызовам, чем ожидалось в последние годы. Давление на качество активов уменьшается. По нашим оценкам рост кредитования в 2022 году составит 15% (в 2021г – на 17,8%), в 2023 году – 13%», - отмечается в обзоре.

По оценкам S&P, по итогам 2022 года удельный вес просроченных кредитов (NPA) составит 4,5% (в 2021г – 4,2%), в 2023 году – снизится до 4%. «По нашим прогнозам, потери по кредитам в 2022–2023гг останутся в пределах 0,5%–1% от среднего кредитного портфеля», - подчеркивает агентство.

В S&P считают, что показатель рентабельности активов (ROA) банковского сектора Азербайджана в 2022 году составит 1,5% (в 2021г – 1,7%), в 2023 году – 1,2%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, ОЦЕНКА


Похожие новости


S&P: NPL банковского сектора Азербайджана в 2021г увеличится до 10%, в 2022-2023г будет ниже 10% Moody`s изменило прогноз по банковской системе Азербайджана на «стабильный» Ситуация в банковском секторе Азербайджана лучше, чем прогнозировалось по итогам мартовских стресс-тестов - Рустамов Ситуация в банковском секторе Азербайджана удовлетворительная – глава ЦБ Ипотечный портфель 4 банков в Азербайджане, находящихся в ликвидации, оценивается в 211 млн манатов - Рустамов S&P: Доля проблемных кредитов в банках Азербайджана увеличится в 2020г до 12-15% из-за COVID-19

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az