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Финансы 17.11.2022 14:43

Российский «БКС Банк» приостановил переводы в долларах и евро в Азербайджан для физлиц

Российский «БКС Банк» временно не будет проводить входящие и исходящие переводы в евро и долларах в Азербайджан и Турцию для физлиц.

«По независящим от БКС Банка причинам временно приостановлено проведение входящих и исходящих переводов в евро и долларах США в Турцию и Азербайджан для физических лиц. Банк делает все возможное для возобновления платежей и переводов в эти страны. О планируемом времени возобновления проведения таких операций мы сообщим дополнительно», - отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение кредитной организации.

«БКС Банк» открыл возможность переводов долларов и евро в Турцию и Азербайджан 14 ноября.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, БАНК, ПЕРЕВОДЫ


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