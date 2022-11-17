Российский «БКС Банк» приостановил переводы в долларах и евро в Азербайджан для физлиц

Российский «БКС Банк» временно не будет проводить входящие и исходящие переводы в евро и долларах в Азербайджан и Турцию для физлиц.

«По независящим от БКС Банка причинам временно приостановлено проведение входящих и исходящих переводов в евро и долларах США в Турцию и Азербайджан для физических лиц. Банк делает все возможное для возобновления платежей и переводов в эти страны. О планируемом времени возобновления проведения таких операций мы сообщим дополнительно», - отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение кредитной организации.

«БКС Банк» открыл возможность переводов долларов и евро в Турцию и Азербайджан 14 ноября.

Р.Ахмедов