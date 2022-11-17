Попытки установить потолок цен на нефть РФ приводят к фрагментации глобального рынка - МИД

Планы по установлению потолка цен на российскую нефть приводят к фрагментации рынка, Россия будет к этому адаптироваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Попытки создать некие картели потребителей или антикартели в противовес производителям и экспортерам на уровне размышлений, а точнее домыслов, прослеживались и раньше. Сейчас действительно дошло до неких договоренностей, я думаю, что мы имеем дело с фрагментацией прежнего глобального рынка на этот вид товаров", - сказал Рябков в интервью RTVI.

"Сообразуясь с ситуацией, будем адаптироваться", - добавил он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в Москве уверены: "покупателей и потребителей на нашу продукцию, не только сырьевого сектора, а вообще в целом на экспортную продукцию Российской Федерации, мы найдем".

"Мы не останемся без экспортной выручки, наши производители не останутся без заказов", - отметил он.