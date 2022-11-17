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Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 85.59 -1.33 Brent 92.86 -1.00

ТЭК 17.11.2022 17:02

Попытки установить потолок цен на нефть РФ приводят к фрагментации глобального рынка - МИД

Планы по установлению потолка цен на российскую нефть приводят к фрагментации рынка, Россия будет к этому адаптироваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Попытки создать некие картели потребителей или антикартели в противовес производителям и экспортерам на уровне размышлений, а точнее домыслов, прослеживались и раньше. Сейчас действительно дошло до неких договоренностей, я думаю, что мы имеем дело с фрагментацией прежнего глобального рынка на этот вид товаров", - сказал Рябков в интервью RTVI.

"Сообразуясь с ситуацией, будем адаптироваться", - добавил он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в Москве уверены: "покупателей и потребителей на нашу продукцию, не только сырьевого сектора, а вообще в целом на экспортную продукцию Российской Федерации, мы найдем".

"Мы не останемся без экспортной выручки, наши производители не останутся без заказов", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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