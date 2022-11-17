Минфин РФ предлагает ввести пошлину на экспорт бензина с 1 января 2023г

Минфин РФ предлагает начать взимать дополнительную пошлину при экспорте бензинов и дизельного топлива, за которые ранее был получен демпфер, с 1 января 2023 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом постановления, подготовленным министерством.

Так, предлагается внести изменение в методику расчета ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти, установив дополнительный коэффициент. Он будет составлять 0 рублей, если при таможенном декларировании будет представлено свидетельство на операции с прямогонным бензином либо с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, либо свидетельство на переработку средних дистиллятов, нефтяного сырья, этана, СУГ, и 20 тысяч рублей, если таких свидетельств нет.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.