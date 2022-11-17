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ТЭК 17.11.2022 17:06

Советник министра экономики включен в состав НС SOCAR

Советник министра экономики Азербайджана Анар Ахундов включен в состав Наблюдательного совета SOCAR.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в состав НС SOCAR и включении Ахундова в состав НС.

Р.Ахмедов

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Тэги: SOCAR, НС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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