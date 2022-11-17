Советник министра экономики включен в состав НС SOCAR

Советник министра экономики Азербайджана Анар Ахундов включен в состав Наблюдательного совета SOCAR. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в состав НС SOCAR и включении Ахундова в состав НС. Р.Ахмедов

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