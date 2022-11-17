Финляндия окажет Украине военную помощь на 55 млн евро

Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который станет рекордным по объему для финской стороны после начала боевых действий.
"Президент Республики принял решение по этому вопросу по предложению правительства в четверг", - сообщает министерство обороны страны.
Это десятая партия военной техники с крупнейшим на сегодня объемом, отметил министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen).
По его словам, "дополнительная помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии".
Стоимость пакета помощи оценивается в 55,6 млн евро.
Минобороны дополнило, что по оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки помощи о содержании, способе доставки или графике оказания помощи более подробно сообщено не будет.
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