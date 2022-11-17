Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону, договорились укреплять двусторонние отношения

Будущий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые c 2013 года провели телефонный разговор, договорились начать новый этап в отношениях между странами, передают израильские СМИ.
"Турецкий президент Эрдоган позвонил будущему израильскому премьеру Нетаньяху, это первый телефонный разговор между ними за многие годы", - написал в твиттере корреспондент телерадиоканала КАН Амихай Штейн.
По его данным, турецкий лидер и Нетаньяху "договорились открыть новую эру в израильско-турецких отношениях". В частности, они обсудили способы укрепления экономических и политических двусторонних отношений.
Газета "Гаарец" напоминает, что в телефонной беседе в 2013 году Нетаньяху принес Эрдогану извинения за гибель граждан Турции в инциденте с судном "Мави Мармара". 31 мая 2010 года израильский морской пограничный спецназ провел операцию против этого судна, следовавшего в составе "Флотилии мира" в сектор Газа с грузом гуманитарной помощи. В результате погибли девять активистов - восемь граждан Турции и один американец турецкого происхождения.
Ранее на этой неделе, лидер победившей на выборах правой коалиции Нетаньяху заявил, что в скором времени закончит процесс формирования нового кабинета министров. Ожидается, что на этой неделе представители партии "Ликуд" проведут переговоры с партнерами по коалиции из ультрарелигиозных партий, члены которых просят себе портфель либо министра финансов, либо министра обороны.
Израильские СМИ отмечают, что с большой вероятностью у Нетаньяху получится сформировать такой состав правительства, который получит одобрение парламента. В Кнессете у возглавляемой им коалиции - 64 из 120 мест.
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