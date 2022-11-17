Британская экономика уже находится в рецессии, нужны сложные решения для достижения стабильности - Хант

Министр финансов Великобритании Джереми Хант представил новый проект бюджета страны, отметив, что вынужден принять "сложные решения", чтобы обеспечить оптимальный "путь к стабильности" экономики.
По словам Ханта, оценки Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобритании показывают, что рецессия в экономике страны уже началась. Тем не менее, по итогам 2022 года британский ВВП, как ожидается, вырастет на 4,2%.
Прогнозы OBR для экономики Великобритании на 2023 и 2024 гг. были ухудшены, преимущественно из-за высоких цен на энергоносители, отметил он.
Британский ВВП, как ожидается, снизится на 1,4% в 2023 году и увеличится на 1,3% в 2024 году. Мартовские прогнозы OBR предусматривали рост соответственно на 1,8% и 2,1%.
Прогнозы подъема экономики на 2025 и 2026 гг. были улучшены до 2,6% с 1,8% и до 2,7% с 1,7% соответственно.
Инфляция в стране в этом году составит 9,1% и замедлится до 7,4% в 2023 году, прогнозирует OBR.
"Они подтверждают, что наши сегодняшние действия приведут к существенному замедлению инфляции с середины следующего года", - заявил Хант.
Он отметил, что его бюджетный проект предусматривает введение двух новых правил.
"Во-первых, госдолг в процентном отношении к ВВП должен сократиться через пять лет. Во-вторых, государственные заимствования за этот же период должны быть менее 3% ВВП", - приводит слова Ханта газета Financial Times.
В текущем финансовом году заимствования Великобритании составят 7,1% ВВП, отметил Хант. Дефицит бюджета, по новым оценкам OBR, в этом фингоду составит 177 млрд фунтов стерлингов (мартовский прогноз - 99,1 млрд фунтов).
Правительство Великобритании сохранит план субсидирования затрат домохозяйств и бизнеса на оплату электроэнергии общим объемом 55 млрд фунтов, подготовленный бывшим премьер-министром страны Лиз Трасс и экс-министром финансов Квази Квартенгом, заявил Хант.
Проект Ханта предусматривает ряд налоговых мер, которые должны увеличить поступления в бюджет. В частности, планируется снизить порог годового дохода британцев, который будет облагаться максимальным налогом, до 125,14 тыс. фунтов с нынешних 150 тыс.
Кроме того, будет заморожено понижение ставки подоходного налога и налога на наследство, планировавшееся Квартенгом. Также предполагается отмена исключения уплаты акцизных сборов для электромобилей с 2025 года.
Проект бюджета также предусматривает выделение дополнительных 2,3 млрд фунтов на образование.
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