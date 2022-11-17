Unibank выпускает облигации на $12 млн для увеличения капитала II уровня

Азербайджанский Unibank планирует размещение облигаций на $12 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию банка, 17 ноября Центробанк зарегистрировал проспект эмиссии облигаций. Она разделена на 12 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций – 6 лет, купонная ставка – 8% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).

По данным банка, привлеченные от размещения облигаций будут направлены на повышение капитала II-го уровня и признаются в качестве субординированного долга.

Решением акционеров Unibank капитал банка в текущем году будет увеличен более чем на 29 млн манатов. Первый этап завершен в августе, в результате чего уставный капитал банка увеличен почти на 12 млн манатов. Второй этап предусматривает повышение капитала посредством привлечения субординированного долга. Программа капитализации должна быть завершена до конца 2022 года.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Уставный капитал банка равен 142 млн 586,4 тыс. манатов. Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов (доля в капитале 86,6960%). В число акционеров банка входит Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,3096%. Доля остальных акционеров не превышает 5%.

А.Азизов