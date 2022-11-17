Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 85.59 -1.33 Brent 92.86 -1.00

Финансы 17.11.2022 17:49

Unibank выпускает облигации на $12 млн для увеличения капитала II уровня

Азербайджанский Unibank планирует размещение облигаций на $12 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию банка, 17 ноября Центробанк зарегистрировал проспект эмиссии облигаций. Она разделена на 12 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций – 6 лет, купонная ставка – 8% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).

По данным банка, привлеченные от размещения облигаций будут направлены на повышение капитала II-го уровня и признаются в качестве субординированного долга.

Решением акционеров Unibank капитал банка в текущем году будет увеличен более чем на 29 млн манатов. Первый этап завершен в августе, в результате чего уставный капитал банка увеличен почти на 12 млн манатов. Второй этап предусматривает повышение капитала посредством привлечения субординированного долга. Программа капитализации должна быть завершена до конца 2022 года.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Уставный капитал банка равен 142 млн 586,4 тыс. манатов. Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов (доля в капитале 86,6960%). В число акционеров банка входит Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,3096%. Доля остальных акционеров не превышает 5%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, ОБЛИГАЦИИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Bank BTB разместил облигации на 3 млн манатов Облигации Bank Respublika на 5 млн манатов заинтересовали 4 инвесторов Аукцион по размещению облигаций Bank Respublika на 5 млн манатов пройдет 10 июня Bank BTB разместил облигаций на 2 млн манатов Bank Respublika разместит облигации на 5 млн манатов ABB разместил облигации на 20 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az