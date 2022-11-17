Мишустин отметил значительное увеличение в этом году товарооборота с Азербайджаном

Товарооборот между Россией и Азербайджаном за 9 месяцев текущего года достиг $3 млрд, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Хорошие темпы показала взаимная торговля", - сказал Мишустин в Баку.
Он отметил, что по словам премьер-министра Азербайджана, ее объемы по итогам прошлого выросли на 12%. "У меня другая цифра. На 16%. Мы с ним (Али Асадовым) обязательно спишемся. Но в этом году за десять месяцев мы фиксируем около 3 млрд долларов наш двусторонний товарооборот. Это 20% увеличение", - сказал глава правительства РФ.
По его словам, Россия является одним из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана, где работает более девятисот совместных компаний. "Причём триста из них со стопроцентным российским капиталом", - сказал Мишустин.
Он отметил, что сотрудничество России и Азербайджана опирается на солидную договорно-правовую базу, которая состоит из свыше 150 международных договоров.
"Мы в конструктивном ключе решаем самые значимые для граждан наших стран вопросы. Успешно продвигаемся вперед - даже в условиях внешней нестабильности, попыток в том числе внести разлад в нашу совместную работу", - заметил председатель правительства РФ.
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