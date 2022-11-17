Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 85.59 -1.33 Brent 92.86 -1.00

Бизнес и законодательство 17.11.2022 17:50

Мишустин отметил значительное увеличение в этом году товарооборота с Азербайджаном

Товарооборот между Россией и Азербайджаном за 9 месяцев текущего года достиг $3 млрд, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хорошие темпы показала взаимная торговля", - сказал Мишустин в Баку.

Он отметил, что по словам премьер-министра Азербайджана, ее объемы по итогам прошлого выросли на 12%. "У меня другая цифра. На 16%. Мы с ним (Али Асадовым) обязательно спишемся. Но в этом году за десять месяцев мы фиксируем около 3 млрд долларов наш двусторонний товарооборот. Это 20% увеличение", - сказал глава правительства РФ.

По его словам, Россия является одним из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана, где работает более девятисот совместных компаний. "Причём триста из них со стопроцентным российским капиталом", - сказал Мишустин.

Он отметил, что сотрудничество России и Азербайджана опирается на солидную договорно-правовую базу, которая состоит из свыше 150 международных договоров.

"Мы в конструктивном ключе решаем самые значимые для граждан наших стран вопросы. Успешно продвигаемся вперед - даже в условиях внешней нестабильности, попыток в том числе внести разлад в нашу совместную работу", - заметил председатель правительства РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОВАРООБОРОТ


Похожие новости


Азербайджан и Россия должны искать новые формы кооперации - Мишустин Премьер России призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство Пашинян ждет ответа от Москвы Армения готова признать Карабах частью Азербайджана - источник Алиев, Пашинян и Путин подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az