Азербайджан и Россия должны искать новые формы кооперации - Мишустин

России и Азербайджану следует искать новые форматы кооперации ввиду сложных внешних условий, в которых им приходится работать, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"За последние годы мы смогли заметно продвинуться практически по всем направлениям сотрудничества. Однако внешние условия, в которых работают сегодня наши страны, также как и положение дел на мировых рынках, остаются весьма сложными. В том числе - в силу недружественных шагов, предпринимаемых в отношении России коллективным Западом", - сказал Мишустин в Баку.

Он подчеркнул, что необходимо максимально использовать возможности, которые дают выстроенные за многие годы добрососедские отношения. В этом контексте, по мнению Мишустина, значимую роль играет расширение межрегионального сотрудничества.

"Наполнение такого партнерства конкретным содержанием, вовлечение в него новых участников, руководителей наших регионов, ваших регионов - это наше приоритетная задача. Ее решение послужит дальнейшему росту наших национальных экономик, повышению качества жизни наших людей, в целом, сближению наших народов", - заявил Мишустин.