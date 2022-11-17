Азербайджан и Россия должны искать новые формы кооперации - Мишустин

России и Азербайджану следует искать новые форматы кооперации ввиду сложных внешних условий, в которых им приходится работать, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За последние годы мы смогли заметно продвинуться практически по всем направлениям сотрудничества. Однако внешние условия, в которых работают сегодня наши страны, также как и положение дел на мировых рынках, остаются весьма сложными. В том числе - в силу недружественных шагов, предпринимаемых в отношении России коллективным Западом", - сказал Мишустин в Баку.
Он подчеркнул, что необходимо максимально использовать возможности, которые дают выстроенные за многие годы добрососедские отношения. В этом контексте, по мнению Мишустина, значимую роль играет расширение межрегионального сотрудничества.
"Наполнение такого партнерства конкретным содержанием, вовлечение в него новых участников, руководителей наших регионов, ваших регионов - это наше приоритетная задача. Ее решение послужит дальнейшему росту наших национальных экономик, повышению качества жизни наших людей, в целом, сближению наших народов", - заявил Мишустин.
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