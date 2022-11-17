Новый резидент промквартала в Масаллы вложит до 2 млн манатов в создание табачного предприятия

Компания «Sadiq 06» получила статус резидента Масаллинского промышленного квартала, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики. «Sadiq 06» стала 10-ым резидентом Масаллинского промышленного квартала. «Компания создаст на территории промквартала предприятие по сушке и переработке табака», - отметили в министерстве. Инвестиции в создание нового предприятия, где будет открыто 300 новых рабочих мест, составят 1,9 млн манатов. Массалинский промышленный квартал создан в соответствии с распоряжением президента И.Алиева от 13 июня 2016 года. Территория квартала – 10 га. Б.Рустамбеков

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