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Это интересно 17.11.2022 18:04

Азербайджан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских прав

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений (прав).

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», заместители министров внутренних дел двух стран Орудж Залов и алифа Хареб Аль Хаили подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

МВД ОАЭ отмечает, что документ предусматривает взаимное признание водительских удостоверений, выданных ОАЭ и Азербайджаном, и обмен этих документов без экзамена по вождению.

Р.Керимов

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Тэги: ОАЭ, ВОДИТЕЛИ, ПРАВА

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