Азербайджан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских прав

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений (прав). Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», заместители министров внутренних дел двух стран Орудж Залов и алифа Хареб Аль Хаили подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. МВД ОАЭ отмечает, что документ предусматривает взаимное признание водительских удостоверений, выданных ОАЭ и Азербайджаном, и обмен этих документов без экзамена по вождению. Р.Керимов

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