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Бизнес и законодательство 17.11.2022 18:21

Российские инвесторы планируют построить в Азербайджане завод по производству полимерных стройматериалов

Баку и Москва обсуждают реализацию новых совместных проектов, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в Баку.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, у России и Азербайджана есть все возможности, чтобы расширять существующее партнёрство, осуществить переход от традиционного торгового взаимодействия к выстраиванию единого экономического пространства.

«Наряду с уже существующими российско-азербайджанскими проектами в процессе реализации находится проект строительства первого современного фармацевтического завода, на стадии обсуждения возможность строительства судов на мощностях предприятий Астраханской области, строительство завода по производству полимерных стройматериалов при участии предприятия из Санкт-Петербурга», - подчеркнул он.

Он отметил, что на сегодняшний день с Азербайджаном сотрудничает более 900 российских компаний из 70 регионов. По словам главы ведомства, очевиден потенциал для наращивания взаимной торговли: с учетом переориентации экспорта и импорта, в ближайшие годы импорт из Азербайджана может вырасти на 85%, а экспорт в Азербайджан – на 81%.

Решетников также отметил наиболее перспективные направления азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества: «В вопросах транспортной и логистической инфраструктуры приоритет за развитием международного коридора «Север-Юг». В случае ликвидации «узких мест» инфраструктуры, модернизации пунктов пропуска, установления согласованной тарифной политики, потенциальный объем грузоперевозок может увеличиться в два раза – с 14 до 25 млн тонн».

В числе других, не менее важных, направлений по созданию единого экономического пространства министр назвал интеграцию с ЕАЭС, взаимные инвестиции, осуществление бесперебойных расчетов и развитие кооперационных проектов в регионах.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ПРОЕКТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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