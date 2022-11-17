Азербайджан и РФ в ближайшие годы могут удвоить турпоток – Решетников

Министр экономического развития России Максим Решетников считает, что в ближайшие годы азербайджано-российский турпоток может увеличиться в 2 раза.

По словам министра, в соседнем с Азербайджаном российском регионе – Республике Дагестан – на протяжении 48 км прибрежной полосы будет возрожден курорт «Каякент», развиваются прибрежные зоны в районе Махачкалы и Каспийска.

«В ближайших планах – создание Каспийского прибрежного кластера и новых приграничных маршрутов для культурно-познавательного, этнографического, круизного и яхтенного туризма для всех стран Каспийской пятерки. В среднем между пятью странами Каспия в настоящее время осуществляется около 12 млн поездок в год. Поэтому в ближайшие годы турпоток между РФ и Азербайджаном может вырасти в два раза», - сказал Решетников.

А.Азизов