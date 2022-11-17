Азербайджан и Россия за 9 месяцев увеличили грузоперевозки на 22% - премьер Асадов

Азербайджан и Россия имеют значительные перспективы во взаимодействии в транспортно-логистической сфере, продолжается наращивание инвестиционного сотрудничества, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов
"Вырисовываются хорошие перспективы для участия российских компаний в проектах промышленных парков Азербайджана", - сказал он. "На данном этапе продолжаются переговоры по ряду новых инициатив", - отметил Асадов в четверг в Баку на мероприятии с участием российского коллеги Михаила Мишустина.
По его мнению, "ключевым направлением азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-транзитная сфера", "за десять месяцев текущего года объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 22%".
Премьер Азербайджана обратил внимание на большое значение международного транспортного коридора Север - Юг.
"За девять месяцев текущего года грузоперевозки по данному маршруту увеличились более чем на 15%, запуск проекта на полную мощность способствует развитию региона, содействует торговле, транзиту и общему экономическому развитию наших стран, а также других государств- участников", - сказал Асадов, добавив, что новые возможности в транспортно-логистической сфере может дать Зангезурский коридор.
По его оценке, Москва и Баку также успешно взаимодействуют в нефтегазовой сфере, перспективным также будет сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии.
Сотрудничество России и Азербайджана, сказал он, "приобрело сегодня характер стратегического партнерства".
Х.Насирзаде
Глава МИД Азербайджана принял посла Болгарии в связи с завершением его дипмиссии
Алиев и Путин обсудили торговлю и энергетику
ВС Азербайджана пресекли инженерные работы армянских НВФ в Карабахе - Минобороны
Азербайджан и РФ в ближайшие годы могут удвоить турпоток – Решетников
Азербайджан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских прав
Премьер России призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Еврокомиссия объявила о новых партиях помощи Украине в связи с наступлением зимы
Британская экономика уже находится в рецессии, нужны сложные решения для достижения стабильности - Хант
Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону, договорились укреплять двусторонние отношения
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают