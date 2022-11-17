Азербайджан и Россия за 9 месяцев увеличили грузоперевозки на 22% - премьер Асадов

Азербайджан и Россия имеют значительные перспективы во взаимодействии в транспортно-логистической сфере, продолжается наращивание инвестиционного сотрудничества, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов

"Вырисовываются хорошие перспективы для участия российских компаний в проектах промышленных парков Азербайджана", - сказал он. "На данном этапе продолжаются переговоры по ряду новых инициатив", - отметил Асадов в четверг в Баку на мероприятии с участием российского коллеги Михаила Мишустина.





По его мнению, "ключевым направлением азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-транзитная сфера", "за десять месяцев текущего года объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 22%".





Премьер Азербайджана обратил внимание на большое значение международного транспортного коридора Север - Юг.





"За девять месяцев текущего года грузоперевозки по данному маршруту увеличились более чем на 15%, запуск проекта на полную мощность способствует развитию региона, содействует торговле, транзиту и общему экономическому развитию наших стран, а также других государств- участников", - сказал Асадов, добавив, что новые возможности в транспортно-логистической сфере может дать Зангезурский коридор.





По его оценке, Москва и Баку также успешно взаимодействуют в нефтегазовой сфере, перспективным также будет сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии.





Сотрудничество России и Азербайджана, сказал он, "приобрело сегодня характер стратегического партнерства".





Х.Насирзаде