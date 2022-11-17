В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к ранению армянского военного

Министерство обороны Азербайджана в четверг опровергло утверждение Еревана о ранее армянского военного в результате якобы обстрела ВС Азербайджана позиций на границе. «Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что подразделения нашей армии якобы открыли огонь 17 ноября в 11:00, в результате чего был ранен военнослужащий противоположной стороны, является ложью», - говорится в заявлении военного ведомства.

«Мы категорически опровергаем распространенную информацию», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Х.Насирзаде



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