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Оборона 17.11.2022 19:10

В Баку опровергли причастность ВС Азербайджана к ранению армянского военного

Министерство обороны Азербайджана в четверг опровергло утверждение Еревана о ранее армянского военного в результате якобы обстрела ВС Азербайджана позиций на границе.

«Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что подразделения нашей армии якобы открыли огонь 17 ноября в 11:00, в результате чего был ранен военнослужащий противоположной стороны, является ложью», - говорится в заявлении военного ведомства.


«Мы категорически опровергаем распространенную информацию», - заявили в Минобороны Азербайджана.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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