Азербайджану и РФ нужно активнее развивать транспортный и транзитный потенциал - Мишустин

Азербайджан и Россия должны в полной мере использовать выгодное географическое положение и активнее развивать транспортный и транзитный потенциал, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Мы должны в полной мере использовать выгодное географическое положение России и Азербайджана в центре Евразии и Каспийского региона и активнее развивать транспортный и транзитный потенциал", - сказал Мишустин на встрече с главой правительства Азербайджана Али Асадовым.





Он отметил, что имеет ввиду прежде всего создание железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".





"Работа на этом направлении уже развернута на основе соответствующей дорожной карты. Мы планируем к 2030 году увеличить объем перевозки грузов по западному маршруту международного коридора "Север-Юг" до 15 миллионов тонн в год", - сказал он.





Мишустин подчеркнул, что особое значение имеет выполнение договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.





"Убеждены, что реализация новых инфраструктурных проектов отвечает интересам всех государств Южного Кавказа", - добавил глава правительства РФ.

Мишустин отметил, что межправительственный диалог нацелен на решение всех задач по развитию торгово-экономического сотрудничества, которые поставили президенты двух стран.





"Речь идет о таких приоритетных направлениях, как промышленная кооперация, взаимодействие в транспортной, энергетической и культурно-гуманитарных областях. Заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество еще вышло на более высокий уровень, и конечно, хотим наполнить его новым содержанием и конкретными проектами в интересах граждан наших стран", - сказал он.