Азербайджану и РФ нужно активнее развивать транспортный и транзитный потенциал - Мишустин

Азербайджан и Россия должны в полной мере использовать выгодное географическое положение и активнее развивать транспортный и транзитный потенциал, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Мы должны в полной мере использовать выгодное географическое положение России и Азербайджана в центре Евразии и Каспийского региона и активнее развивать транспортный и транзитный потенциал", - сказал Мишустин на встрече с главой правительства Азербайджана Али Асадовым.
Он отметил, что имеет ввиду прежде всего создание железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".
"Работа на этом направлении уже развернута на основе соответствующей дорожной карты. Мы планируем к 2030 году увеличить объем перевозки грузов по западному маршруту международного коридора "Север-Юг" до 15 миллионов тонн в год", - сказал он.
Мишустин подчеркнул, что особое значение имеет выполнение договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.
"Убеждены, что реализация новых инфраструктурных проектов отвечает интересам всех государств Южного Кавказа", - добавил глава правительства РФ.
Мишустин отметил, что межправительственный диалог нацелен на решение всех задач по развитию торгово-экономического сотрудничества, которые поставили президенты двух стран.
"Речь идет о таких приоритетных направлениях, как промышленная кооперация, взаимодействие в транспортной, энергетической и культурно-гуманитарных областях. Заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество еще вышло на более высокий уровень, и конечно, хотим наполнить его новым содержанием и конкретными проектами в интересах граждан наших стран", - сказал он.
Глава МИД Азербайджана принял посла Болгарии в связи с завершением его дипмиссии
Алиев и Путин обсудили торговлю и энергетику
ВС Азербайджана пресекли инженерные работы армянских НВФ в Карабахе - Минобороны
Азербайджан и РФ в ближайшие годы могут удвоить турпоток – Решетников
Азербайджан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских прав
Премьер России призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Еврокомиссия объявила о новых партиях помощи Украине в связи с наступлением зимы
Британская экономика уже находится в рецессии, нужны сложные решения для достижения стабильности - Хант
Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону, договорились укреплять двусторонние отношения
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают