Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 85.59 -1.33 Brent 92.86 -1.00

Оборона 17.11.2022 19:31

ВС Азербайджана пресекли инженерные работы армянских НВФ в Карабахе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана в четверг заявило о пресечении инженерных работ, проводивших со стороны армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе.

“Подразделения армии Азербайджана 17 ноября с 09:55 до 14:45 зафиксировали, как члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), проводили инженерные мероприятия по укреплению своих боевых позиций на территории Агдамского и Ходжалинского районов”, - отмечается в информации.


В оборонном ведомстве подчеркнули, что данный случай является грубым нарушением требований трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, РФ и Армении 10 ноября 2020 года.


Кроме того в Минобороны отметили, что в целях пресечения незаконных действий подразделения армии Азербайджана предприняли необходимые меры.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, НАРУШЕНИЕ


Похожие новости


Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на госгранице и в Карабахе - Минобороны Азербайджана В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az