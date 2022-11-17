ВС Азербайджана пресекли инженерные работы армянских НВФ в Карабахе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана в четверг заявило о пресечении инженерных работ, проводивших со стороны армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе.
“Подразделения армии Азербайджана 17 ноября с 09:55 до 14:45 зафиксировали, как члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), проводили инженерные мероприятия по укреплению своих боевых позиций на территории Агдамского и Ходжалинского районов”, - отмечается в информации.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что данный случай является грубым нарушением требований трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, РФ и Армении 10 ноября 2020 года.
Кроме того в Минобороны отметили, что в целях пресечения незаконных действий подразделения армии Азербайджана предприняли необходимые меры.
Х.Насирзаде
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