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Транспорт и связь 17.11.2022 19:52

Азербайджан и Россия подписали соглашение о развитии пограничных пунктов пропуска и ряд других документов

Азербайджан и Россия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним.

Также подписано соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.


Помимо этого, подписаны соглашения между Министерством здравоохранения Азербайджана и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил.


Также подписаны Меморандум между Минэкономики Азербайджана и Минпромторгом РФ о сотрудничестве в области судостроения.


Кроме того, подписан Меморандум между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Минтрансом РФ о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.


Документы подписаны по итогам российско-азербайджанских переговоров.


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Тэги: РОССИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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