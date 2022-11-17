Азербайджан и Россия подписали соглашение о развитии пограничных пунктов пропуска и ряд других документов

Азербайджан и Россия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним.

Также подписано соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.





Помимо этого, подписаны соглашения между Министерством здравоохранения Азербайджана и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил.





Также подписаны Меморандум между Минэкономики Азербайджана и Минпромторгом РФ о сотрудничестве в области судостроения.





Кроме того, подписан Меморандум между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Минтрансом РФ о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.





Документы подписаны по итогам российско-азербайджанских переговоров.