Азербайджан и Россия подписали соглашение о развитии пограничных пунктов пропуска и ряд других документов

Азербайджан и Россия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним.
Также подписано соглашение об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.
Помимо этого, подписаны соглашения между Министерством здравоохранения Азербайджана и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил.
Также подписаны Меморандум между Минэкономики Азербайджана и Минпромторгом РФ о сотрудничестве в области судостроения.
Кроме того, подписан Меморандум между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Минтрансом РФ о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.
Документы подписаны по итогам российско-азербайджанских переговоров.
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