МАГАТЭ приняло резолюцию с призывом к Ирану сотрудничать с ищущими следы урана экспертами

Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничать с расследованием вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах, передают в четверг западные СМИ со ссылкой на участвовавших в голосовании дипломатов.
Со своей стороны, российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал на странице в твиттере, что 26 голосов было отдано в поддержку резолюции, два - против и пять участников голосования воздержались.
Это уже вторая за год подобная резолюция в связи с этим расследованием. Иран требует прекращения расследования.
Иран ранее в этом году на переговорах в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, найденных на объектах, которые, по версии Тегерана, не имели отношения к иранской ядерной программе.
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