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Дальнее зарубежье 17.11.2022 20:57

Еврокомиссия объявила о новых партиях помощи Украине в связи с наступлением зимы

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что осуществляет поставку дополнительного энергетического оборудования и предметов экстренной помощи на Украину.

"Ключевым приоритетом наших гуманитарных операций сегодня является увеличение помощи в подготовке к зиме. ЕС работает круглосуточно, чтобы помочь поддерживать электроснабжение на Украине. Через механизм гражданской защиты ЕС мы поставляем на Украину электрогенераторы и жизненно важное энергетическое оборудование", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич, чьи слова приводятся в опубликованном в Брюсселе коммюнике.

В документе сообщается, что в ноябре "комиссия координирует новую поставку экстренной помощи объемом более 1,8 тыс. тонн, в том числе оборудования для энергетики". Таким образом, объясняют в Брюсселе, общий объем помощи материалами и оборудованием, направляемой на Украину, достигает 74 тыс. тонн на сумму более 450 млн евро и дополняет уже оказанную с начала событий на Украине финансовую гуманитарную помощь на 523 млн евро.

Последняя партия помощи, уточняют в Еврокомиссии, поступила из Бельгии, Германии, Люксембурга, Словакии, Финляндии и Швеции. Речь идет об оборудовании энергоснабжения, временных укрытиях, наборах для оказания первой помощи, защитной одежде, противопожарном оснащении, водовозах и автобусах.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ЗИМА, ПОМОЩЬ


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