Рынок акций Франции обогнал по капитализации британский

Французский рынок акций обошел по стоимости британский, свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg.
Капитализация фондового рынка Франции составляет сейчас $2,823 трлн, что незначительно выше показателя в $2,821 трлн у Великобритании. Для сравнения: в 2016 году стоимость британского рынка была на $1,5 трлн больше, чем французского.
Повышение капитализации рынка Франции обусловлено ростом котировок акций производителей товаров класса "люкс", включая крупнейшего в мире представителя данной сферы LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, а также Kering, которая владеет такими брендами, как Gucci и Yves Saint Laurent.
Фондовый рынок Великобритании уже давно не входит в число предпочтительных для инвестирования из-за слабой экономики. В этом году ситуация усугубилась из-за энергетического кризиса, двузначной инфляции и экономических потрясений, вызванных противоречивым планом по сокращению налогов бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс.
"Британская экономика в целом получила необратимый ущерб из-за Brexit (выхода из состава Европейского союза - прим. ИФ)", - полагает Майкл Сондерс, который входил в состав руководства Банка Англии и ушел в отставку в сентябре этого года. По его словам, "необходимости в повышении налогов и сокращении расходов не было бы, если бы Brexit не уменьшил потенциальный объем производства в экономике настолько сильно".
Хотя многие британские "голубые фишки" были изолированы от потрясений внутри страны благодаря своему глобальному бизнесу, более мелкие фирмы и ориентированные на потребителей компании пострадали более заметно.
Фондовый индекс FTSE 100, в расчет которого входят акции ста крупнейших компаний страны, практически не изменился с начала текущего года, в то время как более широкий индикатор FTSE 250 упал на 19%. В том числе котировки акций ритейлеров, в том числе Ocado Group и JD Sports Fashion, потеряли более 40% стоимости.
Также негативное влияние оказало изменение валютных курсов. Фунт стерлингов подешевел на 13% относительно доллара США, а евро опустился на 9,2%, что сделало британский рынок менее привлекательным по сравнению с европейскими.
LVMH сейчас является крупнейшей компанией в Европе по рыночной стоимости, которая составляет $360 млрд. Цена акций компании в этом году уменьшилась всего на 4,7%.
В топ-5 по капитализации во Франции входят также один из крупнейших в мире производителей косметики L`Oreal ($193 млрд), модный дом Hermes ($158 млрд), нефтегазовая компания TotalEnergies($155 млрд) и фармацевтическая Sanofi($110 млрд).
Пятерка ведущих британских компаний по рыночной стоимости состоит из фармацевтической AstraZeneza ($197 млрд), нефтегазовой Shell($196 млрд), производителя поставщика товаров повседневного спроса Unilever ($119 млрд), банка HSBC ($112 млрд) и горнодобывающей Rio Tinto ($104 млрд).
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