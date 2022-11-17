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Дальнее зарубежье 17.11.2022 22:47

Премьер Японии обсудил с председателем КНР архипелаг Сенкаку, ситуацию на Тайване

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе переговоров в Таиланде с председателем КНР Си Цзиньпином выразил беспокойство по вопросу ситуации с архипелагом Сенкаку и с Тайванем, призвал к построению стабильных двусторонних отношений, сообщает в четверг агентство "Киодо".

"Во время первой встречи лидеров двух азиатских стран за почти три года, Кисида выразил озабоченность Японии из-за попыток Китая подорвать контроль Токио над архипелагом Сенкаку в Восточно-Китайском море, а также из-за увеличения военного давления Китая на Тайвань", - передает "Киодо".

Кисида заявил, что в настоящее время Япония и Китай сталкиваются со "многими вызовами и проблемами", однако потенциал для кооперации существует.

Си Цзиньпин, по сообщению японских СМИ, отметил, что у двух стран есть много общих интересов, и выразил надежду на то, что они смогут построить отношения, которые "отвечают требованиям новой эры".

Кисида также призвал к сотрудничеству по таким вопросам, как изменение климата и ослабление крайне строгой китайской политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

Встреча двух лидеров длилась 36 минут и проходила на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который будет проходить с 18 по 19 ноября в Бангкоке.

Сенкаку (китайское название Дяоюдао) - архипелаг в Восточно-Китайском море, принадлежность которого оспаривают Китай и Япония.

Архипелаг фактически контролируется Японией. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии с точки зрения истории и международного права.

Китай неоднократно официально заявлял, что архипелаг Дяоюйдао и прилегающие к нему острова с древнейших времен являются китайской территорией, и Пекин обладает неоспоримым суверенитетом над ними. Любые меры, принимаемые японской стороной в акватории вблизи Дяоюйдао, являются незаконными, отмечают в Пекине.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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