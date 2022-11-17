В Азербайджане выявлено 44 новых заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 44 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,849 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 44 случаях заражения.
За минувшие сутки скончался один человек из-за новой коронавирусной инфекции (накануне – два человека). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 968 человек.
От COVID-19 вылечились 813,627 тыс. человек (+9 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 254 человек.
За сутки медики провели 1 983 теста на коронавирус против 2 101 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 351,681 тыс. тестов на COVID-19.
Р.Ахмедов
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