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Туризм 18.11.2022 11:45

Крупный оператор круизов ужесточил правила на своих лайнерах в Австралии из-за увеличения количества заражений COVID-19

Один из ведущих мировых организаторов морских круизов Carnival Cruise Line вновь ввел обязательное наличие сертификата о вакцинации и ношение масок для туристов, отправляющихся в поездки из Австралии, сообщает в пятницу The Guardian.

"Мы подтверждаем, что обязательное ношение масок принято на бортах всех лайнеров компании Carnival Cruise Line, действующих в Австралии и в регионе, в качестве дополнительной меры безопасности из-за складывающейся ситуации с COVID-19", - приводит издание выдержку из сообщения компании.

Это решение принято после того, как на борту лайнера Majestic Princess выявили около 800 случаев заражений.

В соответствии с новыми мерами, весь персонал и 95% пассажиров должны пройти вакцинацию от COVID-19, а оставшиеся 5% туристов должны иметь документ о медицинском отводе.

В настоящее время в распоряжении компании Carnival Cruise Line находятся 25 круизных судна.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, КРУИЗЫ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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