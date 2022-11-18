Крупный оператор круизов ужесточил правила на своих лайнерах в Австралии из-за увеличения количества заражений COVID-19

Один из ведущих мировых организаторов морских круизов Carnival Cruise Line вновь ввел обязательное наличие сертификата о вакцинации и ношение масок для туристов, отправляющихся в поездки из Австралии, сообщает в пятницу The Guardian.

"Мы подтверждаем, что обязательное ношение масок принято на бортах всех лайнеров компании Carnival Cruise Line, действующих в Австралии и в регионе, в качестве дополнительной меры безопасности из-за складывающейся ситуации с COVID-19", - приводит издание выдержку из сообщения компании.

Это решение принято после того, как на борту лайнера Majestic Princess выявили около 800 случаев заражений.

В соответствии с новыми мерами, весь персонал и 95% пассажиров должны пройти вакцинацию от COVID-19, а оставшиеся 5% туристов должны иметь документ о медицинском отводе.

В настоящее время в распоряжении компании Carnival Cruise Line находятся 25 круизных судна.