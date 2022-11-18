Баку настроен на углубление двусторонних отношений с Тбилиси - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил поздравительные письма президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а также премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили в связи с 30-летием установления дипотношений между двумя странами.
Алиев в посланиях отмечает заинтересованность Баку в углублении двусторонних отношений с Тбилиси.
«Мы придаем большое значение нашим отношениям с дружественной Грузией и настроены на их углубление. Считаю, что есть хорошие возможности для расширения и развития азербайджано-грузинского сотрудничества», - отметил Алиев в послании Зурабишвили.
Он также отметил, что двустороннее сотрудничество в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах является важным фактором, характеризующим стратегическое партнерство между Баку и Тбилиси.
Кроме этого азербайджанский лидер подчеркнул тесное сотрудничество в успешной реализации масштабных транспортно-коммуникационных проектов, способствующих процветанию, стабильности и безопасности в регионе, играющем роль моста между Европой и Азией.
«Азербайджано-грузинские отношения, построенные на взаимном уважении и доверии, динамично развиваются и в настоящее время наполняются новым содержанием. Считаю, что есть большие возможности для увеличения экономического потенциала нашего региона», - отметил Алиев в послании Гарибашвили.
Х.Насирзаде
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