АИК увеличит уставный капитал на 43 млн манатов

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) получит 43 млн манатов для повышения уставного капитала.

Данные средства будут выделены из госбюджета Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законодательстве.

Увеличение уставного капитала АИК, вероятно, обусловлено тем, что в течение 2022 года принято решение об участии компании в ряде проектов.

Кроме этого, Фонд развития предпринимательства (SIF) в 2022 году получит, в целом, из госбюджета 120 млн манатов.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

Р.Ахмедов