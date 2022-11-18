АИК увеличит уставный капитал на 43 млн манатов

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) получит 43 млн манатов для повышения уставного капитала.
Данные средства будут выделены из госбюджета Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законодательстве.
Увеличение уставного капитала АИК, вероятно, обусловлено тем, что в течение 2022 года принято решение об участии компании в ряде проектов.
Кроме этого, Фонд развития предпринимательства (SIF) в 2022 году получит, в целом, из госбюджета 120 млн манатов.
АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
Р.Ахмедов
Парламент Азербайджана одобрил открытие посольства страны в Израиле
Азербайджан и Грузия в декабре проведут в Тбилиси очередное заседание МПК
Крупный оператор круизов ужесточил правила на своих лайнерах в Австралии из-за увеличения количества заражений COVID-19
Турпоток из России в Азербайджан в 2022 году вырос на 80% - Алиев
Число случаев COVID-19 в мире превысило 636,9 млн - университет Хопкинса
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
РФ готова к контактам с США по стратстабильности на более высоких уровнях, если в этом будет заинтересован Вашингтон - Рябков
Армения привлекла у АБР $100 млн, у AFD - 100 млн евро
Главный экономический советник Байдена Брайан Диз покинет Белый дом в 2023г - Bloomberg
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают