Британию в сфере экономики ожидают два сложных года - министр финансов

Великобритании придется пережить два напряженных года с точки зрения экономики, заявил в пятницу телеканалу Sky news министр финансов страны Джереми Хант.

"Следующие два года ставят непростые задачи", - сказал он, пояснив, что "это будет трудное время для всех".

По его словам, Британия нуждается в повышении налогов и сокращении расходов с целью вернуть экономику в стабильное состояние.

Накануне Хант, представляя новый проект бюджета страны, отметил, что вынужден принять "сложные решения" для оптимального "пути к стабильности" экономики. Он добавил, что согласно оценкам Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобритании, рецессия в экономике страны уже началась.

В свою очередь Sky news отмечает, что из-за решений Ханта налоговое бремя в Британии вырастет до максимального уровня со времен Второй мировой войны. При этом остается опасность роста безработицы и сокращения британской экономики на 1,4% в 2023 году. Также OBR прогнозирует, что доходы британских домохозяйств - после вычета налогов - сократятся на 7,1% в течение следующих двух лет и достигнут минимального уровня с 1956 - 1957 годов.

Однако, уточняет телеканал, наиболее трудные решения правительство отложило до следующих всеобщих выборов, намеченных на 2024 год.

Между тем, ведущая оппозиционная сила Британии - Лейбористская партия - обвиняет Консервативную партию в более чем 10 лет провалов в экономической политике.