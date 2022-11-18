Турция с 1 декабря будет требовать страховку у грузоотправителей нефти при проходе через свои проливы

Грузоотправителям нефти для пересечения проливов Босфор и Дарданеллы нужно будет доказать наличие страховки, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство транспорта страны. Эта мера может ограничить потоки российской нефти, когда вступят в силу новые европейские санкции, отмечает агентство.
Новое правило, о котором Турция предупредила мировых грузоотправителей нефти, вступает в силу 1 декабря, за несколько дней до того, как Европейский Союз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией.
Так, с 5 декабря ЕС и Великобритания запрещают своим компаниям оказывать услуги по транспортировке, а также страхованию и финансовые услуги в случае, если цена продаваемой российской нефти будет выше определенного потолка, который еще не установлен.
Поскольку страховка покрывает все, от разливов нефти до столкновений, Турция, по сути, стремится защитить свои воды, но она также может повлиять на поток миллионов баррелей экспортируемой из России нефти, отмечает Bloomberg.
Суда, перевозящие нефть через проливы, должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что для этого конкретного рейса и груза будет предоставлено страхование, говорится в циркуляре Минтранса Турции.
В циркуляре говорится, что, если суда будут проходить через проливы незастрахованными, водным путям может быть нанесен значительный ущерб, а движение может остановиться, если незастрахованное судно попадет в аварию.
Свыше 90% мирового рынка страхования танкеров приходится на ассоциацию страховых компаний International Group of P&I Clubs, которая подчиняется европейскому законодательству.
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