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Регион 18.11.2022 12:41

В Тегеране заявляют, что МАГАТЭ полностью осведомлено о ядерной программе Ирана

МАГАТЭ располагает всей информацией о деятельности Ирана в ядерной сфере, сообщил в пятницу глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Иран не делал и не будет делать ничего, что не согласовано с МАГАТЭ. Вся наша деятельность не противоречит принятым правилам", - приводят западные СМИ слова Эслами.

Ранее сообщалось, что совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану сотрудничать в рамках расследования, начатого после обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах.

В Иране подвергли критике эту резолюцию МАГАТЭ и заявили, что это негативно отразится на отношениях страны с агентством.

Иран ранее в этом году на переговорах в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, выявленных на объектах, которые, как заявили в Тегеране, не имели отношения к иранской ядерной программе.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, УРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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