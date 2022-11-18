В Тегеране заявляют, что МАГАТЭ полностью осведомлено о ядерной программе Ирана

МАГАТЭ располагает всей информацией о деятельности Ирана в ядерной сфере, сообщил в пятницу глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Иран не делал и не будет делать ничего, что не согласовано с МАГАТЭ. Вся наша деятельность не противоречит принятым правилам", - приводят западные СМИ слова Эслами.

Ранее сообщалось, что совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану сотрудничать в рамках расследования, начатого после обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах.

В Иране подвергли критике эту резолюцию МАГАТЭ и заявили, что это негативно отразится на отношениях страны с агентством.

Иран ранее в этом году на переговорах в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, выявленных на объектах, которые, как заявили в Тегеране, не имели отношения к иранской ядерной программе.