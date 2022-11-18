Южная Корея и США начали военно-воздушные учения после испытания КНДР баллистической ракеты дальнего действия

ВВС Южной Кореи и США приступили к совместным учениям, в ходе которых отрабатывают удары по ракетным объектам КНДР, спустя несколько часов после испытания Северной Кореей баллистической ракеты дальнего действия, сообщает в пятницу "Рёнхап".
В учениях над Японским морем участвуют четыре южнокорейских истребителя-бомбардировщика F-35A и четыре американских истребителя F-16. В частности, самолеты Южной Кореи готовятся уничтожать северокорейские пусковые установки при помощи управляемых авиационных бомб с лазерным наведением GBU-12.
Ранее в пятницу "Ренхап" со ссылкой на источник в Минобороны Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила пуск ракеты, которая, продолжительно, является межконтинентальной баллистической. Южнокорейские военные отметили, что ракета пролетела около 1 тыс. км, достигнув максимальной высоты 6,1 тыс. км, скорость полета ракеты достигала 22 маха. Предполагается, что Северная Корея осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".
Японские СМИ сообщили, что эта ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.
В пятницу в Совете нацбезопасности США заявили, что Вашингтон осуждает запуск этой ракеты Северной Кореей, считает его угрозой безопасности в регионе и призывает Пхеньян к дипломатии.
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