Данные расследования по инцидентам на газопроводах "Северный поток", которое проводят в Швеции, указывают на диверсию, сообщает в пятницу британская пресса со ссылкой на шведскую прокуратуру.
"В прокуратуре заявили, что взрывы, повредившие "Северный поток", были диверсией. На месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки", - сообщает The Independent.
Издание напоминает, что расследование по фактам взрывов на газопроводах "Северный поток" ведут Швеция и Дания.
Шведские спецслужбы в октябре получили подтверждения в пользу версии о диверсиях на этих газопроводах.
В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее острова Борнхольм.
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