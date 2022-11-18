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ТЭК 18.11.2022 13:03

В прокуратуре Швеции подтверждают, что взрывы на газопроводах "Северный поток" были диверсией

Данные расследования по инцидентам на газопроводах "Северный поток", которое проводят в Швеции, указывают на диверсию, сообщает в пятницу британская пресса со ссылкой на шведскую прокуратуру.

"В прокуратуре заявили, что взрывы, повредившие "Северный поток", были диверсией. На месте происшествия обнаружены остатки взрывчатки", - сообщает The Independent.

Издание напоминает, что расследование по фактам взрывов на газопроводах "Северный поток" ведут Швеция и Дания.

Шведские спецслужбы в октябре получили подтверждения в пользу версии о диверсиях на этих газопроводах.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее острова Борнхольм.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ГАЗОПРОВОДЫ, ВЗРЫВЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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