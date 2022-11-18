Главный экономический советник Байдена Брайан Диз покинет Белый дом в 2023г - Bloomberg

Главный экономический советник американского президента Джо Байдена Брайан Диз покинет Белый дом в следующем году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, Диз, являющийся директором Национального экономического совета при президенте США, уйдет со своего поста весной или летом 2023 года.
Среди претендентов на его пост называются заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и Джин Сперлинг, уже занимавший этот пост при Бараке Обаме и Билле Клинтоне.
Сесилия Роуз, возглавляющая совет экономических консультантов при Белом доме, также намерена покинуть свой пост в 2023 году, чтобы вернуться к работе в Принстонском университете, отмечают источники.
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