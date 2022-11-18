Азербайджан и Грузия в декабре проведут в Тбилиси очередное заседание МПК

В декабре текущего года в Тбилиси пройдет очередное заседание азербайджано-грузинской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, премьеры Азербайджана и Грузии в пятницу провели телефонный разговор.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили пригласил своего азербайджанского коллегу Али Асадова посетить в декабре Тбилиси, где состоится очередное заседание азербайджано-грузинской МПК.
«Премьеры выразили уверенность, что этот визит будут полезен с точки зрения рассмотрения вопросов повестки азербайджано-грузинского сотрудничества», - подчеркнули в Кабмине.
В ходе разговора также были затронуты перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.
8-ое заседание азербайджано-грузинской МПК состоялось в сентябре 2021 года в Баку.
Б.Рустамбеков
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