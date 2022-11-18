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Внешняя политика 18.11.2022 12:47

Азербайджан и Грузия в декабре проведут в Тбилиси очередное заседание МПК

В декабре текущего года в Тбилиси пройдет очередное заседание азербайджано-грузинской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, премьеры Азербайджана и Грузии в пятницу провели телефонный разговор.

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили пригласил своего азербайджанского коллегу Али Асадова посетить в декабре Тбилиси, где состоится очередное заседание азербайджано-грузинской МПК.

«Премьеры выразили уверенность, что этот визит будут полезен с точки зрения рассмотрения вопросов повестки азербайджано-грузинского сотрудничества», - подчеркнули в Кабмине.

В ходе разговора также были затронуты перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.

8-ое заседание азербайджано-грузинской МПК состоялось в сентябре 2021 года в Баку.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АСАДОВ, ГАРИБАШВИЛИ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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