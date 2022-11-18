Азербайджан и Грузия в декабре проведут в Тбилиси очередное заседание МПК

В декабре текущего года в Тбилиси пройдет очередное заседание азербайджано-грузинской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, премьеры Азербайджана и Грузии в пятницу провели телефонный разговор.

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили пригласил своего азербайджанского коллегу Али Асадова посетить в декабре Тбилиси, где состоится очередное заседание азербайджано-грузинской МПК.

«Премьеры выразили уверенность, что этот визит будут полезен с точки зрения рассмотрения вопросов повестки азербайджано-грузинского сотрудничества», - подчеркнули в Кабмине.

В ходе разговора также были затронуты перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.

8-ое заседание азербайджано-грузинской МПК состоялось в сентябре 2021 года в Баку.

Б.Рустамбеков