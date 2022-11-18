Парламент Азербайджана одобрил открытие посольства страны в Израиле

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу утвердил закон «Об учреждении посольства Азербайджана в Израиле». Как сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», посольство будет открыто в Тель-Авиве. Кроме этого, парламент одобрил открытие посольств Азербайджана в Албании (Тирана) и Кении (Найроби), представительского офиса в Палестине (Рамаллах). Р.Ахмедов

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