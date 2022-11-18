Армения привлекла у АБР $100 млн, у AFD - 100 млн евро

Армения подписала кредитные соглашения с Французским агентством развития (AFD) и Азиатским банком развития на 100 млн евро и $100 млн соответственно. Как сообщает пресс-служба министерства финансов Армении, соглашения подписаны в рамках совместной программы бюджетного содействия. "Основными целями бюджетного финансирования являются укрепление эффективности управления финансами, развитие рынка капитала, разработка стратегии перехода к "зеленой" экономике", - отметил Минфин. Как сообщалось, кредит AFD предоставляется на 20 лет с льготным периодом 5 лет. Средства будут выделены двумя частями до ноября 2023 года. Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета.

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