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Регион 18.11.2022 13:26

Армения привлекла у АБР $100 млн, у AFD - 100 млн евро

Армения подписала кредитные соглашения с Французским агентством развития (AFD) и Азиатским банком развития на 100 млн евро и $100 млн соответственно.

Как сообщает пресс-служба министерства финансов Армении, соглашения подписаны в рамках совместной программы бюджетного содействия.

"Основными целями бюджетного финансирования являются укрепление эффективности управления финансами, развитие рынка капитала, разработка стратегии перехода к "зеленой" экономике", - отметил Минфин.

Как сообщалось, кредит AFD предоставляется на 20 лет с льготным периодом 5 лет. Средства будут выделены двумя частями до ноября 2023 года. Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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