Армения привлекла у АБР $100 млн, у AFD - 100 млн евро

Армения подписала кредитные соглашения с Французским агентством развития (AFD) и Азиатским банком развития на 100 млн евро и $100 млн соответственно.
Как сообщает пресс-служба министерства финансов Армении, соглашения подписаны в рамках совместной программы бюджетного содействия.
"Основными целями бюджетного финансирования являются укрепление эффективности управления финансами, развитие рынка капитала, разработка стратегии перехода к "зеленой" экономике", - отметил Минфин.
Как сообщалось, кредит AFD предоставляется на 20 лет с льготным периодом 5 лет. Средства будут выделены двумя частями до ноября 2023 года. Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета.
Парламент Азербайджана одобрил открытие посольства страны в Израиле
Азербайджан и Грузия в декабре проведут в Тбилиси очередное заседание МПК
В прокуратуре Швеции подтверждают, что взрывы на газопроводах "Северный поток" были диверсией
Турция с 1 декабря будет требовать страховку у грузоотправителей нефти при проходе через свои проливы
Основные работы по увеличению мощности КТК завершатся в декабре, в начале 2023г консорциум будет готов к приему допобъемов нефти
Крупный оператор круизов ужесточил правила на своих лайнерах в Австралии из-за увеличения количества заражений COVID-19
Турпоток из России в Азербайджан в 2022 году вырос на 80% - Алиев
Число случаев COVID-19 в мире превысило 636,9 млн - университет Хопкинса
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank успешно завершил очередное увеличение капитала
Клиенты Yelo Bank смогут пополнять счет крупной наличной суммой с помощью терминала «КorpOn»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают