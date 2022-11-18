Украина будет в 2023г способна самостоятельно обеспечить все потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах - Резников

Украина в следующем году будет способна самостоятельно обеспечить все потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Во-первых, в следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах. Импорт при необходимости может стать точечным дополнением" - написал Резников в Facebook в пятницу.
Он продемонстрировал на фото экземпляры шлемов и бронежилетов украинского производства, соответствующие 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО.
«Подчеркиваю. То, что вы видите – не импортировано и дальше собрано-сшито. А произведено. От стальных и керамических плит до ткани, фурнитуры, специальных нитей и т.п.», - указал Резников.
Глава Минобороны добавил, что на данный момент в Украине отсутствует возможность производить только один специфический компонент, поскольку нет соответствующих технологий в химической промышленности. Резников выразил уверенность в том, что со временем и эту проблему отечественный бизнес решит.
Резников обратил внимание на то, что также сейчас тестируется бронежилет 6 класса защиты с керамическими плитами и рядом новаций, которые снижают нагрузку на спину и позволяют одним движением быстро сбросить защиту.
«Он легок и надежен. Убежден, что эти продукты имеют потенциал стать конкурентными на международном рынке», - добавил он.
Он указал, что Минобороны инициировало и обеспечило принятие решения правительства, значительно упростившее процесс испытания и принятия образцов на вооружение или поставки. Резников уверен, что следующим шагом будет пересмотр всех существующих опытно-конструкторских разработок, чтобы оставить финансирование только тех, которые действительно ориентированы на результат, а также изменение подхода к реализации ОКР.
«Мы совершенствуем логистику, в том числе через внедрение натовской программы Logfas. Мы подробно объясняем логику наших действий партнерам и строим систему проектов поддержки не средний и долгий срок. Это привлекает экономический потенциал свободного мира в пользу Украины. Россия на этом поле проигрывает», - написал Резников.
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