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Дальнее зарубежье 18.11.2022 17:50

В Украину доставлена уже 7-я гаубица Zuzana 2 - Минобороны Словакии

В Украину доставлена уже 7-я гаубица Zuzana 2, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

«Рад подтвердить, что уже 7-я гаубица Zuzana 2 была доставлена украинским Вооруженным силам и готова защищать невинные жизни», - написал Надь в Twitter в пятницу.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ГАУБИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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