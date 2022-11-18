В Украину доставлена уже 7-я гаубица Zuzana 2 - Минобороны Словакии

В Украину доставлена уже 7-я гаубица Zuzana 2, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. «Рад подтвердить, что уже 7-я гаубица Zuzana 2 была доставлена украинским Вооруженным силам и готова защищать невинные жизни», - написал Надь в Twitter в пятницу.

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