Путин и Эрдоган обсудили перспективы создания в Турции «газового хаба» - Кремль

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного "газового хаба"", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что с учетом продления на очередные 120 дней срока действия Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и устранении препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений Путин и Эрдоган "акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения".
Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями недавнего теракта в Стамбуле, добавили в пресс-службе.
Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях, говорится в сообщении.
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