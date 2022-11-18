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Спорт 18.11.2022 16:15

Власти Катара запретили продажу алкогольного пива на стадионах во время проведения ЧМ-2022

Власти Катара приняли решение запретить продажу алкогольного пива на всех стадионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении Международной федерации футбола (ФИФА).

Решение было принято всего за два дня до старта турнира - матч-открытие между Катаром и Эквадором состоится 20 ноября. Ранее о возможном запрете алкоголя на стадионах сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Запрет алкоголя на стадионах был введен после вмешательства королевской семьи Катара, написала The Times.

"Решение не затронет продажи безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах", - отмечается в сообщении, размещенном в официальном твиттере ФИФА.

Болельщики смогут купить алкоголь в отелях, ресторанах и фанзонах (в определенное время).

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Тэги: КАТАР, ЧМ, ПИВО, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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