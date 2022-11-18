Япония и США провели военно-воздушные учения после испытательного пуска КНДР баллистической ракеты

Воздушные Силы самообороны Японии и ВВС США в пятницу провели над Японским морем совместные учения - после испытания КНДР баллистической ракеты дальнего действия, сообщает NHK.
"На фоне все более напряженной обстановки в сфере безопасности вокруг Японии эти учения подтвердили готовность Сил самообороны Японии и военных США к действиям, еще сильнее укрепили сдерживающий потенциал союза Японии и США", - цитирует телеканал заявление Минобороны Японии.
В учениях приняли участие четыре японских истребителя F-15 и четыре американских истребителя F-16, которые действовали в едином строю.
Ранее также стало известно, что в пятницу ВВС Южной Кореи и США вели совместные учения, в ходе которых отрабатывали удары по ракетным объектам КНДР.
В пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на источник в Минобороны Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила пуск ракеты, которая, продолжительно, является межконтинентальной баллистической. Южнокорейские военные отметили, что ракета пролетела около 1 тыс. км, достигнув максимальной высоты 6,1 тыс. км, скорость полета ракеты достигала 22 маха. Предполагается, что Северная Корея осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".
Японские СМИ сообщили, что эта ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.
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