Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана подписало контракт на строительство водохранилища Забухчай в Зангезуре

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Азербайджана подписало контракты на проектирование и строительство водохранилища Забухчай и магистрального трубопровода.
Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе, контракты подписан с турецкой компанией «Cengiz İnshaat Senaye ve Ticaret» и азербайджанской «Nort Vest Konstrakshn».
Реализация этого проекта позволит орошать 12,1 тыс. га посевных площадей в Губадлинском и Зангиланском районах. На этих территориях будет внедрена современная система орошения, что позволит осуществлять управление на расстоянии посредством системы SCADA.
Объем водохранилища Забухчай составит 26,7 млн кубометров.
Ожидается, что первый этап будет реализован в октябре 2023 года, полное завершение проекта намечено на 2024 год.
Б.Рустамбеков
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