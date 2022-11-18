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Бизнес и законодательство 18.11.2022 16:29

Власти Азербайджана до 2033г будут субсидировать выплаты на соцстрахование частного бизнеса, действующего в Карабахе и В.Зангезуре

Власти Азербайджана планируют субсидировать частный сектор, осуществляющий деятельность на освобожденных территориях страны - Карабахе и Восточном Зангезуре, по платежам на обязательное соцстрахование.

Такие льготы предусмотрены в поправках в законе «О социальном страховании», принятых Милли Меджлисом (парламентом) в I чтении в пятницу.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», воспользоваться данными льготами смогут субъекты бизнеса, действующие в ненефтегазовом секторе. Данные льготы также не будут распространяться на субъектов бизнеса, действующих в финансовой сфере, грузоперевозок, подрядчиков, осуществляющих работы за счет госбюджета.

По условиям, субсидирование будет осуществляться за счет госбюджета. При этом субсидирование будет осуществляться на 100% в период с 1 января 2023 года по 1 января 2026г; на 80% - за период с 1 января 2026г по 1 января 2029г; на 60% - за период с 1 января 2029г по 1 января 2031 года; и на 40% - за период с 1 января 2031 года по 1 января 2033 года.

При этом для индивидуальных предпринимателей размер субсидии составит 100%.

Порядок субсидирования, ее выплаты определит соответствующий государственный орган.

Кроме этого, согласно поправкам, для лиц, занимающихся индивидуальной ветеринарной практикой, ставка отчислений на соцстрахование составит 3% от размера минимальной заработной платы по стране (данная ставка будет действовать с 1 января 2023 года по 1 января 2026г).

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, БИЗНЕС, СУБСИДИРОВАНИЕ


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